Mourinho et la Roma en concurrence avec un club de Pro League

La période des transferts hivernaux approche à grands pas et de nombreux clubs belges se rendront probablement à nouveau sur le marché des transferts. Cela pourrait également entraîner le transfert de Lorenzo Pirola vers notre pays.

Le défenseur de 21 ans évolue actuellement à Salernitana, où il a fait forte impression. Selon Tuttomercatoweb, un club belge a déjà pris des renseignements auprès du club italien sans toutefois préciser lequel.

Des équipes comme le RSC Anderlecht et le Club Bruges cherchent à renforcer leur défense, mais recruter Pirola en Belgique ne sera pas facile. Salernitana a en effet déboursé cinq millions d'euros l'été dernier pour Pirola et souhaite maintenant en obtenir bien plus.

De plus, Pirola suscite également plus d'intérêt et pourrait rester en Italie. Par exemple, l'AS Roma, à la recherche d'un nouveau défenseur depuis un moment, envisage également de recruter Pirola.