Un ancien Diable Rouge sous grosse pression : "Une question de vie ou de mort !"

15e de Pro League, Westerlo rencontre le KV Courtrai ce vendredi. Une rencontre à 6 points, assurément. Nacer Chadli veut que Westerlo se batte comme jamais.

Après quelques années réussies à Westerlo, le conte de fées entre Jonas De Roeck et Westerlo a pris fin. Cela n'a été facile pour aucun des deux camps, mais il fallait faire quelque chose.

La politique de transfert cet été a également joué un rôle important dans la dégradation de la situation à Westerlo. Les titulaires et les stars sont partis, de jeunes talents ont été recrutés. De Roeck s'est donc vu confier une tâche difficile, qui s'est finalement avérée impossible pour lui.

Chadli sur le départ de De Roeck

"Les changements d'entraîneur font partie du football, mais cela ne veut pas dire que c'est facile. En tant que groupe, nous nous sentons responsables du licenciement de l'entraîneur. Il serait injuste de le blâmer. Personnellement, j'ai trouvé le départ de Jonas douloureux. Je reste convaincu qu'il est un bon entraîneur", a déclaré Nacer Chadli au Gazet van Antwerpen.

Duel décisif face à Courtrai

"En tant que groupe, nous devons réagir le plus rapidement possible", a continué Chadli. "A Courtrai, c'est une question de vie ou de mort, une vraie finale. Ce match est le plus important de la saison pour nous."

"Nous devons maintenant faire preuve de la bonne mentalité. Contre Anderlecht, nous ne l'avons pas fait. On ne peut jamais prendre de points de cette manière. Mais je suis confiant. Le groupe s'est bien entraîné toute la semaine. Nous nous sommes entraînés de manière courte mais précise", a conclu Chadli.