🎥 Un magnifique but avant sa toute première exclusion directe : drôle de soirée pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a vécu une soirée en deux temps avec la Roma. D'abord buteur, il s'est ensuite fait exclure en fin de match.

Entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku, la connexion n'a pas tardé à faire des ravages à l'AS Roma. Nouvelle illustration ce soir contre la Fiorentina avec l'assist tout en finesse de l'Argentin pour le coup de casque à bout portant du Diable Rouge. Mais une fois Dybala contraint de sortir sur blessure avant la demi-heure, les hommes de José Mourinho ont accusé le coup.

⚡️Le but de la tête de Romelu Lukaku

pic.twitter.com/PIHNPPV8pr — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) December 10, 2023

Peu après l'heure de jeu, Nicola Zalewski récoltait sa deuxième carte jaune. A peine deux minutes plus tard, la Fiorentina égalisait grâce à une reprise de la tête signée Lucas Martinez Quarta.

Pire, à la 87e, c'est Romelu Lukaku qui voyait rouge et laissait ses coéquipiers à neuf pour les dernières minutes pour un tacle dangereux sur Christian Kouamé. La toute première carte rouge directe de la carrière de Big Rom (déjà exclu avec l'Inter et Anderlecht après avoir reçu deux cartes jaunes). Les hommes de José Mourinho ont malgré tout tenu pour conserver le point du partage et leur quatrième place en Serie A.