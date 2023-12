Axel Witsel domine un classement prestigieux en Ligue des Champions

Selon Optastats, Witsel est le joueur le plus calme en Ligue des champions avec un taux de passes réussies de 97,1% sous pression, avec un minimum de 100 passes. À ce titre, on retrouve les défenseurs Nathan Aké et Manuel Akanji. Le milieu de terrain Toni Kroos et le défenseur Ruben Dias complètent le top 5.

Witsel n'a pas été appelé en équipe nationale belge depuis un certain temps, mais le défenseur qui excelle également au milieu de terrain a récemment laissé la porte entrebâillée. À l'Atlético Madrid, Witsel impressionne déjà beaucoup cette saison, non seulement en Ligue des champions, mais aussi en Liga. Domenico Tedesco aurait-il un œil attentif sur lui ?

