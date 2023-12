"Roméo Lavia est impatient de faire son retour mais..."

Le transfert de Roméo Lavia de Southampton à Chelsea n'était pas encore un succès. Aujourd'hui, le club londonien apporte de bonnes nouvelles et les éloges se multiplient.

Roméo Lavia a été recruté par Chelsea l'été dernier pour un peu plus de 60 millions d'euros. Mais il n'a pas encore pu faire ses grands débuts.

Il s'agissait apparemment d'une blessure mineure à la cheville, mais il a finalement été mis à l'écart pendant six mois. Aujourd'hui, la lumière semble enfin apparaître au bout du tunnel.

Les débuts de Lavia

Contre Wolverhampton, Lavia se retrouve pour la première fois sur le banc de son club. Il n'a pas pu jouer, mais son entraîneur avait une bonne raison pour cela.

"S'il ne joue pas, ce n'est pas parce que nous ne croyons pas en lui", a expliqué Mauricio Pochettino avant le match. "C'est parce que d'autres joueurs se sont entraînés ces six derniers mois et sont plus à même d'avoir un impact sur le terrain. Je suis évidemment déçu qu'un joueur qui devrait être important pour nous ne puisse pas aider l'équipe."

Travailler dur

Contre Crystal Palace, le Diable Rouge pourrait faire ses débuts. Selon Mauricio Pochettino, Lavia est très impatient même s'il devra travailler très dur.

"Roméo est impatient de faire ses débuts. Il se débrouille bien, mais il a encore besoin de temps pour atteindre son meilleur niveau. Il doit maintenant s'entraîner dur, encore plus dur que les joueurs déjà en forme. Il ne s'agit pas d'une préparation", a conclu Pochettino.