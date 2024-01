Le grand talent belge de la Juventus a fait ses débuts en Coupe d'Italie

La Juventus s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie ce jeudi. Dans le dernier quart d'heure, Joseph Nonge Boende a pu faire ses débuts !

Il y a quelques jours de cela, Massimiliano Allegri faisait une promesse au jeune belge de la Juventus Joseph Nonge Boende (18 ans). "C'est un autre de nos jeunes que nous verrons bientôt en action, il progresse de jour en jour", se réjouissait l'entraîneur de la Juventus (lire ici).

Et cela n'aura pas pris longtemps avant que cette promesse se concrétise. Ce jeudi, face à La Salernitana, la Juventus a déroulé (6-1) et Joseph Nonge a fait ses grands débuts pour la Vieille Dame. Le milieu de terrain belge est monté au jeu à la 76e minute, à la place de Fabio Miretti.

Nonge a rejoint la Juve en 2021 en provenance de Neerpede, et s'est vite imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de la Primavera turinoise, en Serie C. Il est devenu ce jeudi le 3e belge à porter les couleurs de la Juventus, après Daouda Peeters et Koni De Winter.