🎥 Belle soirée pour Saelemaekers, décisif avec Bologne

Alexis Saelemaekers évolue cette saison en prêt au FC Bologne en provenance de l'AC Milan. L'international belge montre des choses intéressantes depuis plusieurs semaines.

Bologne a accroché un point de son duel avec le Genoa ce vendredi soir (1-1). Menés au score dès la 20e minute de jeu, les locaux - avec l'ancien d'Anderlecht Joshua Zirkzee nommé capitaine - ont ensuite tenté de revenir dans le match.

La montée au jeu d'Alexis Saelemaekers à la 54e minute de jeu sera décisive pour Bologne. Le Diable Rouge pense d'abord donner le but de l'égalisation à Calafiori à la 76e minute de jeu, mais le but est annulé pour hors-jeu. Saelemaekers a ensuite le bon geste en récupérant un corner et en remettant en retrait dans le rectangle. De Silvestri reprend et fait 1-1 à la 90e+5.

C'est la première fois que Saelemaekers est décisif depuis son arrivée à Bologne. Le Belge commence bien 2024 et espère être rappelé en sélection nationale pour l'Euro 2024. Pour Bologne, ce point est important et permet au club de rester actuellement dans le top 5 de Serie A.