Charles De Ketelaere parti pour rester à l'Atalanta ? Son agent monte au créneau

Charles De Ketelaere a été prêté cette saison à l'Atalanta par l'AC Milan. Au club de Bergame, le Diable Rouge est en train de s'imposer.

Charles De Ketelaere revit. Cette semaine en Coupe d'Italie, il a marqué un doublé et donné un assist face à Sassuolo (3-1). Le Diable Rouge compte désormais 6 buts et 5 assists en 21 matchs avec la Dea.

Loin de Milan, l'ancien de Bruges progresse. Son entraîneur Gian Piero Gasperini est d'ailleurs très satisfait. En Italie, on verrait bien De Ketelaere rester à Bergame après la durée de son prêt. L'accord avec l'AC Milan comprend en effet une option d'achat fixée à 22 millions d'euros.

De Ketelaere transféré définitivement à l'Atalanta ?

Questionné sur la situation par le Nieuwsblad, l'agent de De Ketelaere, Tom De Mul, a d'abord vanté les mérites du joueur. "Pour un jeune joueur, la première saison à l'étranger est toujours difficile. Mais il ne s'est pas découragé. Un retour en Belgique n'a jamais été envisagé. Charles veut réussir en Italie et dans le top 5 européen."

De Mul a ensuite évoqué un possible transfert définitif vers l'Atalanta cet été. "L'Atalanta peut lever l'option d'achat à la fin de la saison, c'est ce qui est prévu. Le prix ? Pour moi, Charles en vaut largement la peine. Le choix est entre les mains de l'Atalanta. Charles s'y sent bien et nous verrons ce que l'avenir nous réserve."