Daniel Van Buyten rend un vibrant hommage à Franz Beckenbauer

L'ancien joueur du Bayern a bien connu la légende du club bavarois quand il y jouait. Ce lundi, il lui a rendu hommage.

Le monde du football pleure la mort d'une de ses légendes après avoir appris le décès de Franz Beckenbauer lundi. Daniel Van Buyten faisait partie des nombreuses personnes qui ont été dans l'entourage du Kaizer.

Après ses passages à Charleroi, au Standard ou encore à l'OM, Big Dan avait rejoint les rangs du Bayern et a porté le maillot du club à 239 reprises avant d'y finir sa carrière. En défense centrale, il portait le même numéro de maillot que Beckenbauer et explique, dans un entretien accordé à la Dernière Heure, que l'Allemand était fier de voir notre compatriote porter le numéro 5.

"C’était un poids et une reconnaissance pour moi. J’ai senti son respect qui m’a donné beaucoup de force”, a confié Van Buyten qui se rappelle avoir grandi avec lui. "Quand on parlait des grands joueurs, il y avait Pelé, Maradona. Et l’icône défensive, c’était lui.”