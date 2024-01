Il quitte Manchester City après 8 ans... pour rejoindre Manchester United !

Si Manchester City marche si bien depuis une dizaine d'années, c'est aussi grâce à sa structure interne. Le City Football Group fait son travail à merveille, notamment grâce à son directeur des opérations football, Omar Berrada.

En place depuis 2016, l'Espagnol a démissionné de son poste, ce vendredi. Une surprise énorme à l'Etihad Stadium, surtout lorsque l'on connaît sa prochaine destination.

En effet, Omar Berrada a déjà été officialisé en tant que nouveau directeur général... du grand rival, Manchester United. Il aura le contrôle total sur les opérations liées au football "pour que Manchester United redevienne un club qui gagne" indiquent les Mancuniens dans leur communiqué.

We are pleased to announce the appointment of Omar Berrada as our new Chief Executive Officer.#MUFC