Une arme supplémentaire pour l'Union avant d'affronter Anderlecht ?

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée (2-1) ce dimanche face à STVV. Les Bruxellois ont pu compter sur leurs remplaçants.

L'absence de nombreux joueurs est une situation avec laquelle doit composer Alexander Blessin. Le coach de l'Union était satifsait de la prestation de Ross Sykes, titulaire en l'absence de Koki Machida. Le défenseur central anglais a marqué le but de l'égalisation sur corner. Il a réalisé quelques bonnes interventions défensives et s'est également montré utile offensivement.

"Il a été bon, oui. Il était positionné sur le côté gauche, donc sur son côté faible. Il a reçu des minutes de jeu en début de saison. Il a bien joué. Mais ensuite, il a été blessé pour 6 semaines. S'il reçoit de plus en plus de temps de jeu...", a commenté Blessin en conférence de presse d'après-match.

Alexander Blessin satisfait de la concurrence à l'Union SG

Blessin aura des solutions en défense, avec les nombreux matchs qui arrivent ces prochaines semaines. "C'est toujours difficile de changer les joueurs d'une charnière centrale à trois. Nous avons beaucoup de matchs qui arrivent ces prochaines semaines. C'est toujours bien quand je peux compter sur des joueurs qui sont en forme. Je ne parle pas de blessures éventuelles. Nous avons besoin de tout le monde. C'est une question de compétitivité. Tout le monde veut se battre pour sa place."

Blessin peut donc compter sur un Ross Sykes en pleine possession de ses moyens. Une bonne nouvelle avant les matchs contre Anderlecht et le RWDM. Et dans le cas où Machida viendrait à rester plus longtemps avec le Japon, ou signer dans un autre club cet hiver...