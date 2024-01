La Gantoise et Genk, grands perdants de la CAN 2024

Ce mardi soir, le Maroc, grand favori de cette CAN 2024, a été éliminé. Une catastrophe pour les récents demi-finalistes de la Coupe du Monde au Qatar, mais une bonne nouvelle pour nos clubs belges.

Après le fantastique parcours du Maroc à la Coupe du Monde 2022, et la quatrième place mondiale, tout le monde attendait Walid Regragui et ses hommes lors de cette CAN 2024. Mais ce mardi, ils ont subi la loi des hommes d'Hugo Broos.

En effet, l'Afrique du Sud a pris le dessus sur le score de 2-0, une rencontre marqué par 17 minutes de temps additionnel au total, d'un penalty manqué par Hakimi et de la carte rouge tardive d'Amrabat. Bilal El Khannouss et Tarik Tissoudali, sur le banc, n'ont pas participé à cette rencontre. Et c'est finalement quelque chose qui doit rester en travers de la gorge de La Gantoise et de Genk.

Temps de jeu famélique, déception pour Genk et La Gantoise

Au total, sur quatre rencontres, Bilal El Khannouss n'est monté au jeu que deux fois, pour 57 minutes de temps de jeu. Tatik Tissoudali n'a lui foulé les pelouses ivoiriennes que pendant 17 minutes pour une seule montée au jeu.

Mais durant ce temps, dans le froid, la neige et le gel de la Belgique, La Gantoise et Genk ont perdu des plumes. Les Buffalos, qui ont aussi perdu Gift Orban, n'ont réalisé qu'un maigre bilan de 1 sur 6 et ont été éliminés de la Croky Cup. De son côté, Genk n'a aussi réalisé qu'un 2 sur 6. Mais surtout, dans le jeu, les deux hommes ont laissé un trou béant dans l'organisation et on le sait, les points perdus ne sont jamais vraiment récupérés.

Tissoudali et El Khannouss de retour....mais pas tout de suite

Si Gand et Genk vont devoir faire sans eux pour les matches de ce milieu de semaine (à STVV et à OHL), ils seront certainement très heureux de les récupérer dans les prochaines heures pour le sprint final. Les places seront en effet très chères dans le top 6. Et quand on sait que Genk a perdu un pion important durant ce mercato, les Limbourgeois seront doublement heureux.