Bonne nouvelle pour Leko : retour au bercail pour ce Rouche

Ce vendredi, l'Australie a été éliminée par la Corée du Sud en quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations (1-2). Une élimination qui s'est jouée dans les prolongations, alors que l'Australie pensait bien y échapper : il aura fallu un penalty de Hwang Hee-Chan à la... 90e+6 pour répondre au but australien tombé en première période.

Aiden O'Neill, le milieu de terrain du Standard, est monté au jeu à la 70e, trois minutes avant Jordan Bos (Westerlo). En prolongations, la Corée du Sud a pris l'avantage sur un superbe coup-franc de sa star Heung-Min Son (104e) ; dans les arrêts de jeu de la première période des prolongations, O'Neill était exclu pour un second carton jaune.

The Son Heung Min GOLAZO that gave South Korea the lead 🤯



Son is also a Cristiano fan 😉



