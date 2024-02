Charlerloi, le RWDM et... le Standard sont prévenus : "On croit au miracle !"

Pendant de longues semaines, il semblait presque entendu que le KV Courtrai allait passer à la trappe. Personne ne croyait que le KVK puisse revenir d'entre les morts, et pourtant !

Il y a très clairement un KV Courtrai avant et après Freyr Alexandersson. Depuis l'arrivée de l'entraîneur islandais sur le banc, Courtrai est invaincu, et comble lentement mais sûrement le fossé qui le séparait des autres candidats au maintien. La victoire contre Charleroi ramène les Kerels à 3 points d'Eupen, 4 du RWDM et 6 du premier non-relégable.

Il y a encore du chemin, mais chaque point pris est précieux, car en Playdowns, ils ne seront pas divisés par deux. "Nous nous sommes donnés à fond et nous méritons cette victoire. Bien sûr que nous croyons au miracle, à 100%", affirme Isaak Davies, le buteur, au micro de Sporza.

Avec un bilan de 8/12 sous Alexandersson, Courtrai a en tout cas la meilleure dynamique parmi les clubs de la zone rouge. Eupen, Charleroi, le RWDM, OHL ou encore... le Standard sont prévenus : ce sera serré jusqu'au bout.