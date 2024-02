La belle récompense symbolique décernée aux supporters de l'Union

L'Union caracole actuellement en tête de la Pro League. Le club se démarque par ses prestations, mais aussi ses supporters.

Ainsi, les supporters de l'Union se verront remettre le tout premier Panathlon Supporter Award, remis par le conseil d’administration du Panathlon Wallonie-Bruxelles.

Convaincu que valoriser le rôle essentiel des supporters dans la création d’une atmosphère Fair-Play dans les stades et autres espaces sportifs, le Panathlon Wallonie-Bruxelles a décidé de décerner un Award spécifique à ces acteurs clés. Ce nouveau prix original vise à encourager la convivialité, à promouvoir un changement de mentalité, à convaincre les supporters de leur capacité à véhiculer une image positive, et à sensibiliser le grand public à l’importance de leur rôle dans la chaîne du Fair-Play", explique l'organisme.

"Les supporters du club bruxellois se sont démarqués ces derniers mois par leur état d’esprit convivial, par le respect constant envers leurs adversaires, par la ferveur avec laquelle ils ont accompagné et soutenu leurs joueurs et leur staff dans leur nouvelle aventure dans le haut du classement belge et dans le championnat européen."