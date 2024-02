🎥 Victor Osimhen signe un énorme raté "à la Fifa" en plein match

L'ancien joueur de Charleroi n'a vraiment pas eu de chance face à Cagliari. Un raté qu'on ne voit que dans les jeux vidéo.

Depuis trois rencontres, le Napoli n'y arrive plus et cela commence à lui coûter cher : deux partages et une défaite pour voir le peloton de tête se détacher petit à petit même si l'AS Roma, première équipe européenne, n'est qu'à quatre points.

Face à Cagliari, les champions en titre n'ont pu faire mieux qu'un partage et ils pourront se mordre les doigts compte tenu des occasions obtenus durant toute la rencontre.

Victor Osimhen victime du bug Fifa dans la vraie vie

A l'image de celle de Victor Osimhen qui aura certainement plutôt fait rire les internautes que l'intéressé. Alors que le score était de 0-1 pour Naples à la 70e minute de jeu, l'ancien joueur de Charleroi a lobé le gardien adverse pour tenter de doubler la mise mais le ballon a touché le poteau.

En se jetant dessus pour placer la balle au fond des filets, il frappé... le montant une deuxième fois ! Une scène gag que certains pourraient associer à de tristes situations dans le jeu vidéo Fifa.