"Même les joueurs adverses étaient de la partie" : l'anecdote géniale d'Eden Hazard sur l'un des matchs qui a forgé sa légende

Eden Hazard a laissé un souvenir indélébile à Lille, et plus largement en Ligue 1. Notamment suite à son dernier match.

Quand l'on parle d'Eden Hazard, certains matchs reviennent immédiatement à l'esprit. La Belgique entière se souviendra longtemps de son récital face au Brésil, les supporters de Chelsea évoqueront sans doute ce match de League Cup où il dribble la moitié de l'équipe de Liverpool. Du côté de Lille, c'est un certain match face à Nancy, son dernier en Ligue 1, qui résume le mieux le personnage.

Vu l'absence d'enjeu pour cette dernière rencontre de la saison, Eden était arrivé un peu entamé par la sortie de la veille mais avait planté trois buts. Sur le compte Instagram du LOSC, il est revenu sur cet épisode : "J'ai dormi la journée. On est partis, on a bu un verre. C'était la fin de la saison, mon départ. On rentre tard, la journée on est à l'hôtel, on rigole ensemble. On n'a pas beaucoup dormi" se souvient-il de l'avant-match.

Sur la pelouse, tout s'enchaîne rapidement : "Je pense que les joueurs m'ont laissé marquer. Je peux marquer des buts, mais j'ai l'impression que j'étais toujours tout seul. Penalty pour Eden, puis j'arrive tout seul face au gardien. Même les joueurs de Nancy étaient de la partie. Ils se sont dit "C'est son dernier match, pour tout ce qu'il a fait pour la Ligue 1, on va le laisser mettre trois buts, merci ciao". Du Eden dans le texte.