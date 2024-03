"Pour nous, pour les supporters, pour notre orgueil" : le RFC Liège attendu de pied ferme face à l'un des favoris de D1B

Le RFC Liège doit une revanche à ses supporters. Battus 4-1 à Lommel le weekend derniers, les Sang et Marine accueillent Deinze demain.

La semaine dernière, le RFC Liège a connu une deuxième mi-temps compliquée à Lommel. Alors que les locaux n'ont ouvert la marque que juste avant la mi-temps, les Liégeois sont repartis avec une défaite 4-1 dans les valises.

Zakaria Atteri a tout de même sauvé l'honneur, marquant au passage son premier but pour le club : "je me sens soulagé et mieux dans ma tête. Je suis très content d’avoir inscrit ce but et j’espère que ce n’est que le premier d’une longue série" explique sur le site du RFC Liège l'attaquant arrivé de Dender l'été dernier.

Le RFC Liège doit se reprendre contre Deinze

Atteri loue la combativité de l'équipe mais confirme qu'une réaction est nécessaire face à Deinze : "Nous le devons pour nous, pour les supporters, mais aussi pour notre orgueil et parce que nous pensons également au top 6. Nous allons aborder cette rencontre comme toutes les autres. Nous allons nous donner à 100% et tout faire pour garder les 3 points à Rocourt afin de pouvoir continuer à regarder vers le haut au niveau du classement" poursuit-il.

Un beau challenge car en face, les visiteurs reprendront la tête de la D1B en cas de victoire. Avec des joueurs chevronnés comme William Dutoit, Gaëtan Hendrickx ou Steve De Ridder, Deinze est l'un des principaux candidats à la montée.