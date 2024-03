Le Département d'arbitrage intervient dans l'urgence : il y a aura un grand changement au VAR dès les Play-offs !

Après les erreurs persistantes, le Département de l'Arbitrage a décidé d'intervenir. Il y aura des équipes VAR permanentes à partir des play-offs.

A chaque journée de championnat son lot d'énormes erreurs et polémiques. Un but de Jutgla pour le Club de Bruges a été refusé pour un hors-jeu totalement inexistant.

Lundi, la décision a été prise d'intervenir. Selon Het Laatste Nieuws, des équipes VAR fixes seront déployées partir des Play-offs. Dans la mesure du possible, ces équipes VAR seront également reliées aux arbitres sur le terrain.

Dorénavant, le VAR sera composé d'une équipe permanente, avec un arbitre vidéo qui travaillera en permanence avec le même assistant VAR (A-VAR) et le chargé de relecture (RO). L'A-VAR doit regarder les images en direct. L'opérateur de relecture - lui aussi arbitre - doit sélectionner et montrer les séquences dès que possible pour effectuer un contrôle le plus rapide possible.