Thibaut Courtois finalement sélectionné pour l'Euro ? "Il ne peut pas en être autrement"

Thibaut Courtois va-t-il faire son retour chez les Diables Rouges ? Domenico Tedesco est condamné à devoir répondre à cette question encore et encore jusqu'à l'Euro.

Et lors de l'émission Extra Time, les analystes en plateau ont été très clairs sur la question. Selon Steven Defour et Rob Schoofs, une fois que Thibaut Courtois retrouvera son rythme de match, Domenico Tedesco et Franky Vercauteren devraient de nouveau discuter avec le Madrilène.

"La principale raison qu'il a avancée, c'était qu'il ne serait pas entièrement en forme. Mais s'il joue après la trêve internationale, l'Euro semble une possibilité", a déclaré Steven Defour.

"Je pense qu'il y aura encore des discussions. Cela ne peut pratiquement pas en être autrement. Si vous avez vu l'interview... Un effort sera fait pour arrondir les angles", a ajouté Rob Schoofs, qui ne pouvait que donner raison à son ancie coach. "Quand le meilleur gardien du monde est en forme, en tant que sélectionneur, vous réfléchissez à l'emmener avec vous", a souligné le milieu de terrain l'évidence.

Et Svilar ?

Cependant, il y a aussi un débat en ce moment concernant Mile Svilar. Il réalise d'excellentes performances à l'AS Roma et pourrait également être pris en considération. Cela signifierait toutefois qu'un des autres gardiens de but devrait être laissé à la maison.

"Cela dépendra de ce qui se passera dans les mois à venir", a ajouté Defour. "La sélection doit se faire sur la base de la forme et du talent. Simon Mignolet était à l'époque notre indiscutable numéro 1, mais à un certain moment, Marc Wilmots a réalisé que Courtois était trop bon pour être numéro 2."