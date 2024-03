Un championnat de 14 équipes ? Le CEO de l'Union Philippe Bormans met les choses au clair

Le G8 s'est récemment réuni et a émis le projet d'un championnat de 14 équipes. Philippe Bormans, le CEO de l'Union, s'est expliqué à ce sujet ce mercredi à l'aéroport de Zaventem avant de décoller vers Istanbul.

Cette semaine, il a été révélé que le G8 proposait un nouveau format de compétition (plus d'informations ICI). Voici ce que nous a expliqué Philippe Bormans.

"Je ne sais pas à quel jeu on joue en coulisses. Il y a quelques semaines, 8 clubs - 4 en Flandre, 2 de Bruxelles, et 2 en Wallonie - ont été invités chez Bart Verhaeghe. Ils ont réfléchi sur le foot belge et sur son avenir à long terme. A cause des droits télé, si on doit changer quelque chose, c'est avant le 30 juin."

"Il y a beaucoup de choses à corriger. La perte cumulée est actuellement de 200 millions d'euros. Nous devons réflechir aux points importants. La division des points est, pour beaucoup de clubs, un problème. Deux journées avant la fin, tout le monde peut encore jouer les Play-offs ou être relégué. Ce n'est pas normal."

Philippe Bormans (Union SG) s'explique au sujet du possible nouveau format de la Pro League

"Beaucoup de clubs sont dans l'inconnue et ne savent pas construire. C'est bien pour le suspens, mais à quel prix ? La différence entre la D1A et la D1B est beaucoup trop grande. Une seule équipe qui pouvait monter, ce n'était pas assez. Mais maintenant, jusqu'à trois équipes, c'est beaucoup trop", a commenté Bormans au sujet des Playdowns.

Le dirigeant a néanmoins précisé que rien n'était acté. "Nous avons envoyé un mail à la Pro League au nom du G8 et lui avons demandé d'investiguer au sujet des points qui nous semblaient importants. On n'a jamais dit : 'Il faut que cela soit comme ça' ! Quand on dit que les 8 clubs ont 'demandé' un championnat à 14, ce n'est pas vrai ! Entre-temps, rien ne s'est passé. Je ne sais pas pourquoi la presse dit que c'est le G8 qui a décidé que ce serait comme ça."