Les mystérieuses révélations sur le transfert avorté d'Antonio Nusa : "Beaucoup de choses ne collaient pas..."

Antonio Nusa était très proche d'un transfert à Brentford cet hiver. Finalement, celui-ci a été annulé à la dernière minute suite à des problèmes physiques.

Antonio Nusa aurait normalement pu conclure un accord avec Brentford cet hiver. Le jeune Norvégien était censé rester à Bruges jusqu'à la fin de la saison. Finalement, il n'en fut rien. Et c'est Igor Thiago qui a été acheté peu de temps après par le club anglais - pour 37 millions d'euros.

"Des complications se sont présentées", a déclaré Nusa à la presse norvégienne - selon des propos relayés par le Nieuwsblad. "J'étais inquiet, il fallait mener une investigation approfondie. Après des examens supplémentaires en Norvège, Bruges et moi avons appris qu'il n'y avait rien de grave."

Antonio Nusa (Club de Bruges) revient sur son transfert avorté à Brentford

"C'est inconfortable lorsque vous essayez de trouver des réponses par vous-même et que tout le monde semble avoir les réponses autour de vous. Ce n'est pas amusant, surtout lorsque beaucoup de choses ne collent pas", a-t-il ensuite mystérieusement déclaré;

Le jeune talent de 18 asns a vécu une un hiver très mouvementé. Cependant, il explique avoir beaucoup appris de cette situation. "C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai vécues. J'étais prêt pour un transfert, il semblait se concrétiser, puis finalement cela ne s'est pas produit. C'était aussi difficile pour ma famille : nous avions beaucoup de questions."

"Je ne peux pas dire que je suis content que cela se soit produit - bien sûr que non - mais c'est bien que j'aie vu ce côté du football. C'était instructif. Et maintenant je sais que rien n'est certain avant que tout soit réglé. Enfin, je n'ai rien perdu de fondamental", conclut Nusa.