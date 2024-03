"A Bruges, Deila est tombé sur des starlettes. Pas comme au Standard !"

Ronny Deila n'est plus l'entraîneur du Club de Bruges. Le Norvégien n'apportait pas des résultats à la hauteur des attentes de la direction.

La question se pose : comment Ronny Deila a-t-il pu réussir au Standard l'année dernière, et échouer au Club de Bruges cette saison ? Les raisons et explications sont multiples, bien évidemment. Et on peut compter sur Philippe Albert pour les exposer clairement.

Sur le plateau de La Tribune lundi soir, l'ancien Diable Rouge a pris la défense de l'entraîneur norvégien. "Ronny Deila a besoin d’un groupe réceptif. Il l’avait au Standard, pas à Bruges. Il a eu des starlettes qui, quand elles n’avaient pas envie de jouer, s’en fichaient complètement et jouaient leur carte personnelle. Comme Nusa ou Skov Olsen. Ce sont des joueurs extraordinaires quand ils en ont envie. Si l’envie n’est pas là, vous pouvez avoir Deila comme entraîneur, ça ne va pas marcher (...) Les joueurs sont responsables. Ils doivent se regarder dans une glace. Deila n’est pas l’unique responsable."

Albert pense également que la décision de licencier Deila et de nommer Nicky Hayen (le coach des U23) a été prise à un moment très délicat de la saison. "Je suis très étonné qu’il ait été licencié avant les Champions' Play-offs et les quarts de finale de la Conference League. Bruges prend un risque énorme en nommant Nicky Hayen comme entraîneur principal."