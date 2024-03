Surréalisme à la Belge : un club de Challenger Pro League pourra utiliser sa tribune "interdite"... pour un match, un seul !

Ce samedi, le SK Deinze reçoit Zulte Waregem. Un match très important dans la course à la montée, et à l'occasion duquel le club flandrien pourra utiliser une tribune jusqu'ici interdite d'utilisation !

Le stade du SK Deinze n'est plus utilisable dans son intégralité depuis décembre 2022. En cause : une plainte pénale introduite par l'entrepreneur Patrick Piens, de la firme Deinze Koopcenter BV, et qui assure que les tribunes temporaires installées pour répondre aux exigences de la Pro League, l'ont été sans les autorisations nécessaires.

Piens a déjà été débouté devant la chambre du conseil et la cour d'appel, mais en décembre 2022, donc, le tribunal du travail avait déclaré que la tribune en question ne pourrait pas être utilisée tant que le dossier était en cours. Une perte sèche pour Deinze, qui compte un stade de 3 482 places sans cette tribune, contre 4500 avec.

Mais bonne nouvelle en vue de SK Deinze-Zulte Waregem, au programme de la 27e journée de Challenger Pro League ce samedi. Le tribunal a en effet temporairement levé cette interdiction, suite à une demande du bourgmestre de Deinze pour des raisons de sécurité.

Deinze attend en effet beaucoup de monde samedi pour ce match au sommet entre le 3e et le 6e, en plein sprint final dans la course à la D1A. Et pour la première fois de la saison, le club jouera donc dans un stade "vraiment" comble.