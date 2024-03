Le magnifique geste des supporters de l'Atletico à quelques semaines de la fin du contrat d'Axel Witsel

Axel Witsel se sent comme un poisson dans l'eau à l'Atletico Madrid. Nouvelle illustration avec ce trophée de joueur du mois.

A 35 ans, Axel Witsel est toujours une certitude du côté de l'Atletico Madrid. Repositionné comme défenseur central, il figure parmi les joueurs les plus utilisés par Diego Siemeone.

Le Liégeois ne fait pas que s'illustrer pour son temps de jeu : il est l'un des leaders de l'équipe. La preuve : malgré son travail souvent resté dans l'ombre, il vient d'être élu joueur du mois par les supporters.

❝Debemos hacer las cosas bien, porque la temporada que viene queremos jugar la Champions. Tenemos que pelear hasta el final❞.



— Axel Witsel, ganador del premio #JugadorCincoEstrellas de marzo en @futbolmahou, analiza el Villarreal-Atleti del lunes 🎙 pic.twitter.com/vsTQYcsNc1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 29, 2024

Witsel adoubé par les supporters de l'Atletico

Il doit notamment ce prix à sa prestation héroïque lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions remporté aux tirs au but face à l'Inter Milan.

En championnat par contre, le mois de mars a été plus compliqué avec deux défaites et pas la moindre cleansheet. Mais c'est bien connu : les Colchoneros sont une autre équipe lorsque retentit l'hymne de la Ligue des Champions et que le parfum de la phase à élimination directe flotte sur le Wanda Metropolitano.

Cette délicate attention le poussera-t-il à prolonger l'aventure à Madrid ? Son contrat se termine en juin et plusieurs équipes ont déjà manifesté leur intérêt pour le récupérer.