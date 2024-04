Rien ne va plus chez ce club de Challenger Pro League : les supporters réclament la démission du directeur sportif

Le SK Beveren visait la montée et va vraisemblablement passer à côté, sauf miracle dans ces trois dernières journées. Un échec qui pousse les supporters à réclamer la démission du directeur sportif, Tom Van den Abbeele.

La saison 2023-2024 du SK Beveren est un échec. Même si le club waeslandien parvient miraculeusement à accrocher le top 6 et donc les barrages pour la montée, les résultats sont largement insuffisants après avoir fini 2e la saison passée.

Actuellement, Beveren est 8e, à 5 points du top 6. Une situation catastrophique, due à trois défaites sur les 4 dernières rencontres de championnat. Les supporters ne font plus confiance au directeur sportif Tom Van den Abbeele, qui est pointé du doigt.

La gifle face au FC Liège (5-1) a été fatale à Wim De Decker, entraîneur du SK Beveren, mais les supporters estiment que Van den Abbele est le principal responsable de l'échec. La fédération de supporters a exigé la démission du directeur sportif, après une rencontre ce mercredi avec le CEO Antoine Gobin et Antoine Gobin, le vice-président Jozef Van Remoortel et le directeur opérationnel Bart Foubert.

Le CEO Antoine Gobin aurait signifié qu'il ne pouvait pas lui-même prendre la décision de se séparer de Van den Abeele : c'est la société propriétaire du SK Beveren, Bolt Holdings, qui devrait s'en charger. Mais Van den Abbeele n'aurait plus vraiment de soutiens en interne.

Tom Van den Abbeele a déjà travaillé en tant que directeur sportif à Saint-Trond et Virton par le passé. Il a également été actif à l'étranger, au NAC Breda, et a été recruteur au PSV Eindhoven, à Norwich City et à Chelsea.