On retient son souffle au RWDM : "On est dans une situation compliquée et on s'y est mis nous-mêmes"

Le RWDM va entamer ses Playdowns ce week-end avec un déplacement à Charleroi. Les Bruxellois ont six rencontres pour tout changer.

En quête d'une victoire depuis le 16 décembre dernier, le RWDM a connu une période très noire et s'est retrouvé lanterne rouge à l'arrivée de la phase classique du championnat.

A l'aube des Playdowns, les Molenbeekois vont devoir montrer autre chose sur le terrain s'ils veulent espérer se maintenir (directement ou via un possible barrage) en Jupiler Pro League. Des erreurs similaires à celle faites en saison et ce sera un retour en Challenger Pro League dont ils viennent d'être promus.

"Il ne faut pas se trouver d’excuses. On est dans une situation compliquée et on s’y est mis nous-même", a confié Gauthier Ganaye, le CEO du RWDM, dans une interview accordée au journal Le Soir.

"On a les qualités pour battre chacune des équipes de ces Playdowns"

Le premier gros défi sera à Charleroi avec un déplacement chez un Sporting lui aussi un peu groggy vu la fin de saison : "Charleroi, c’est une première opportunité sur six. Si on les bat, on revient à 3 points et ce n’est plus la même histoire".

En tout cas, du côté du stade Machtens, on croit au maintien : "On a les qualités pour battre chacune des équipes de ces Playdowns".

"On repart à zéro, c’est une nouvelle compétition, il faut être frais mentalement. Ce qui s’est passé de bien ou pas bien n’a plus d’importance, tout est à refaire", a ajouté Gauthier Ganaye.

Le RWDM a-t-il les armes pour remporter ces Playdowns ? Premier élément de réponse samedi en fin de journée !