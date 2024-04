Impatient, mais enfin au top ? Comment Anouar Aït El-Hadj a passé un palier

Est-on en train de voir le vrai Anouar Aït El-Hadj ? On en voit en tout cas la meilleure version.

Anouar Ait El Hadj n'a que 21 ans, mais semblait presque avoir été enterré par certains. La faute à des débuts très jeune, après que la pépite de Neerpede ait été élue meilleur joueur de la Futures Cup, en 2019. Le talent a toujours été là ; la discipline tactique, un peu moins.

Cette saison aussi, Aït El Hadj a eu un peu de mal : 15 fois sur le banc sans entrer au jeu, 6 fois hors du groupe, 5 courtes montées au jeu et enfin 5 places de titulaire, dont déjà deux dans ces Playoffs. Et sur ces deux matchs, il a été l'un des joueurs les plus importants du Racing Genk.

Les leçons de Kompany

Cette saison, Aït El-Hadj a dû prendre son mal en patience. Un comble quand on pense que le milieu créatif a quitté Anderlecht... parce qu'il était frustré de son temps de jeu. Il a fallu que Luca Oyen se blesse à nouveau pour qu'il fasse un retour au premier plan.

Sous Vincent Kompany, le Belgo-Marocain avait pourtant accumulé 64 rencontres. C'est clairement le coach de Burnley qui a lancé "Anou", comme on l'appelle à Bruxelles. Et il a dû hausser le ton. Anouar Aït El Hadj ne respectait pas toujours le règlement d'ordre intérieur, revenait de vacances hors-forme, était un peu trop nonchalant à l'entraînement...

Le problème : Anouar Ait El Hadj était trop supérieur techniquement dans les catégories d'âge. Il pouvait se permettre de stagner sur les autres plans : le milieu de poche se baladait quoi qu'il en soit. Résultat : des lacunes tactiques, que Brian Riemer a rapidement constatées. Et quand Genk a proposé 2 millions, Jesper Fredberg n'a pas hésité.

La discipline de fer de Vrancken

A Genk non plus, les choses ne se sont pas bien déroulées au début. Les opportunités se faisaient rares et le jeune Molenbeekois a dû composer avec la discipline de fer de Wouter Vrancken. La meilleure chose qui pouvait lui arriver, en réalité. C'est désormais un El Hadj très différent qu'on entend lors de ses prises de parole en zone mixte et en interview, par exemple.

Anouar Aït El Hadj a même engagé un coach personnel, un nutritionniste pour prendre mieux soin de son corps ; tout cela a eu énormément d'impact sur ses performances et le staff l'a rapidement constaté. Résultat : au vu de son talent, dont personne n'a jamais douté, le Genkois est capable de coups de génie comme contre l'Antwerp le week-end dernier. Il faudra désormais confirmer.