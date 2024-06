C'est fait : un ancien entraîneur du Standard va remplacer Will Still au Stade de Reims !

Licencié du Stade de Reims, Will Still sera l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Le club champenois a trouvé son remplaçant,

Après une fin d'aventure au goût amer au Stade de Reims, Will Still a été nommé T1 du RC Lens. L'ancien assistant du Standard devrait officier aux côtés de ses deux frères, Edward et Nicolas.

Entr-temps, Reims a été entraîné par l'ancien d'Anderlecht, l'Union et Charleroi Samba Diawara. Le Stade de Reims s'est depuis affairé à lui trouver un remplaçant.

Comme nous vous l'expliquions récemment, Reims s'est tourné vers Luka Elsner. L'ancien entraîneur du Standard a réalisé des résultats convaincants avec Le Havre, maintenu en Ligue 1.

Les deux clubs devaient encore parvenir à un accord. Reims devrait alors racheter son contrat - courant jusqu'en juin 2025.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, l'arrivée d'Elsner à Reims serait entérinée. Il devrait être présenté la semaine prochaine.