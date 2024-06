Le staff de Vincent Kompany au Bayern Munich est désormais totalement connu !

Le Bayern Munich a annoncé la composition complète du staff de Vincent Kompany. Ce dernier se reposera beaucoup sur des connaissances... dont beaucoup ont un passé au RSC Anderlecht.

Vincent Kompany s'est mis au travail à Munich, et a passé les dernières semaines à composer son staff technique. Celui-ci est désormais totalement officiel, le Bayern Munich en ayant annoncé sa composition sur son site.

Aaron Danks, Floribert Ngalula, Bram Geers et Rodyse Munienge sont les noms connus de ce staff, tous passés par le RSC Anderlecht.

Danks, 39 ans, sera l'adjoint de Kompany, comme auparavant au RSCA durant deux mois, à l'été 2021, avant de retourner en Angleterre.

Ngalula, 35 ans, est devenu l'assistant de Kompany au Lotto Park en juillet 2019 et a suivi son ami à Burnley trois ans plus tard. Le préparateur physique Bram Geers et l'assistante personnelle Rodyse Munienge ont eux aussi suivi Kompany en Angleterre et sont encore de la partie en Bavière.

Enfin, le dernier membre du staff du Bayern Munich est René Maric, le seul à n'avoir pas encore collaboré avec Kompany. L'Autrichien de 31 ans a travaillé au Red Bull Salzbourg, au Borussia Mönchengladbach et au Borussia Dortmund, et à Leeds United. Depuis février, il coachait les U19 du Bayern Munich et connaît donc bien la maison.