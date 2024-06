Surprise au RFC Liège : non pas un, mais deux coprésidents la saison prochaine !

C'est une surprise. Il n'y aura non pas un, mais deux coprésidents au RFC Liège la saison prochaine. David Kirsch a été nommé, et sera accompagné par Jean-Paul Lacomble, qui rempile finalement.

C'est enfin officiel. "Lors de sa réunion du 27 juin, le conseil d'administration du RFC Liège a appelé à la présidence David Kirsch, l'un des investisseurs américains fréquemment venu à Rocourt", apprend le Matricule 4 dans un communiqué. "Le Conseil d'Administration du club a également demandé à Jean-Paul Lacomble, président depuis 13 ans, de poursuivre cette mission aux côtés de David."

Il n'y aura donc pas un, mais deux coprésidents au RFC Liège. Une nouvelle qui surprend, surtout lorsque l'on sait que Lacomble avait déjà annoncé son départ de la présidence du club.

"Nos accords prévoyaient que Jean-Paul Lacomble resterait président jusqu’à la fin de la saison, mais les quelques mois de travail commun nous ont montré à quel point Jean-Paul est apprécié de l’ensemble de la communauté liégeoise, et quelle importante plus-value représente, pour le club, le fait qu’il en reste une figure de proue."

Jean-Paul Lacomble reste finalement à la coprésidence du RFC Liège... pour une saison, au moins

Jean-Paul a accepté notre demande, et je suis heureux que lui et moi exercions conjointement la présidence à partir du 1er juillet. Il est important de noter aussi que la relation entre notre groupe d’actionnaires et Pierre François en sa qualité de CEO du club est très forte et que ceci illustre encore davantage notre partenariat. », déclare David Kirsch dans le communiqué, suivi des explications de Jean-Paul Lacomble.

"Les premiers mois de collaboration avec nos investisseurs américains se sont très bien déroulés, ils ont logiquement le dernier mot mais ils sont à l’écoute et confirment par leurs actes qu’ils tiennent à conserver l’ancrage liégeois du club. Dans ces conditions, et dès lors qu’ils le souhaitaient ardemment, j’ai accepté de rester coprésident, en tout cas pour la saison prochaine, et de continuer à y consacrer du temps et de l’énergie"

C'est donc main dans le main qu'Américains et Liégeois continueront de faire les beaux jours du RFC Liège. Une nouvelle qui va assurément rassurer les supporters Sang & Marine : non, les investisseurs américains ne comptent pas s'approprier le club à 100% en délaissant tout ancrage sportif.