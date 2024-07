"Si ça ne marche pas à Anderlecht, il ira ailleurs" : un grand talent du Sporting pourrait faire ses débuts avec le noyau A très rapidement

Amando Lapage a un gros coup à jouer. Le défenseur central peut faire ses preuves lors du stage d'Anderlecht, au Portugal. Dans le clan du joueur, on attend avec impatience ses débuts en première division.

Décidément, quelle famille. Son grand-père n'est autre que Paul Van Himst, et son père, Laurenzo Lapage, est un ancien cycliste professionnel et directeur d'équipe. Amando Lapage a été baigné dans l'esprit sportif dès le plus jeune âge.

Le défenseur central de 19 ans, arrivé à Neerpede extrêmement tôt, dès l'âge de 7-8 ans, a une occasion unique. Repris par Brian Riemer pour le stage de l'équipe première d'Anderlecht, au Portugal, Amando Lapage a l'occasion de faire ses preuves, dans un moment clé.

Nous vous en parlions cette semaine, le centre de formation du RSCA va devoir venir à la rescousse du noyau A, du moins en début de saison (lire ici). Plusieurs jeunes joueurs ont une sérieuse carte à jouer, dont Amando Lapage.

Bientôt les débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Amando Lapage ?

Le Belang van Limburg s'en est aussi rendu compte, et est parti interviewer son père. "Amando a dit dès le plus jeune âge qu'il voulait devenir joueur professionnel. Il en rêve depuis longtemps et ce serait bien qu'il puisse accomplir ce rêve. Bien sûr, ce serait encore mieux si ça pouvait se faire à Anderlecht, mais Amando reste très terre-à-terre à ce sujet. Si ça ne marche pas à Anderlecht, il ira ailleurs. Il veut juste jouer au football à un niveau élevé."

Pour Laurenzo, son fils a le niveau pour percer au sein du noyau A du Sporting. "Son jeu de tête est bon, il a une bonne passe longue, une bonne perspicacité dans son jeu et il joue souvent en une touche. En jeunes, il a joué comme attaquant et comme milieu de terrain, il est donc très polyvalent. Ce serait super s'il pouvait bientôt jouer ses premières minutes avec le noyau A, mais nous devons être patients. Il n'a que 19 ans."