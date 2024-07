Après son second passage en Belgique, Islam Slimani pourrait à nouveau tenter une expérience surprenante !

Islam Slimani aura laissé un souvenir très positif dans les deux clubs belges où il a évolué, Anderlecht et Malines. Mais il ne jouera a priori plus en Pro League la saison prochaine.

Où évoluera Islam Slimani (36 ans) la saison prochaine ? En février dernier, le KV Malines avait créé la surprise en allant chercher le vétéran algérien au Brésil, à Coritiba. Bien vite, Slimani s'est rappelé au bon souvenir de la Pro League.

Après avoir fait sensation à Anderlecht pendant une demi-saison en 2023, Islam Slimani a en effet confirmé, non plus en marquant autant que chez les Mauve & Blanc (9 buts en 16 matchs pour Anderlecht contre 3 en 13 matchs pour Malines) mais en étant très précieux dans le jeu et en se donnant à fond.

Slimani de retour... au Brésil ?

Arrivé en fin de contrat, l'Algérien n'est cependant pas resté au KV Malines, et est désormais libre. On le citait récemment en Ligue 1, à Auxerre. Mais il pourrait aussi à nouveau surprendre, comme quand il rejoignait Coritiba en 2023.

Selon les informations du média algérien Observalgérie, Islam Slimani, meilleur buteur de l'histoire des Fennecs, pourrait en effet retourner... au Brésil ! Ayant visiblement apprécié son expérience au "pays du football", Slimani serait suivi par le club de Gremio et serait assez intéressé à l'idée d'y signer.

Affaire à suivre car à 36 ans, Islam Slimani, qui a une énorme cote dans le monde arabe, pourrait aussi être tenté par une ultime pige saoudienne ou émiratie qui lui rapporterait bien évidemment beaucoup plus gros...