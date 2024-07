Amicaux : répétition générale manquée pour six clubs de JPL !

Après la victoire d'Anderlecht et le nul du Standard, la préparation d'autres clubs de l'élite se ponctuait aujourd'hui avec un dernier "gros" match de préparation avant la première journée de championnat qui aura lieu le week-end prochain déjà.

Antwerp - Parme

Le Matricule 1 s'offrait un beau match de gala face à Parme, mais a vu les Italiens l'emporter 1-2. Balikwisha mettait pourtant l'Antwerp aux commandes, mais Partipilo se jouait d'Odoi pour égaliser, avant qu'Hernani ne donne l'avantage aux visiteurs d'une belle frappe. Zion Suzuki (ex-STVV) était entre le sperches côté italien.

Malines - Olympiakos

Le Kavé a subi la loi des Grecs, bien plus forts, qui se sont imposés 2-0. Le match se jouait sur terrain neutre aux Pays-Bas. Le vainqueur de la Conférence League la saison dernière a inscrit les deux buts de la victoire avant la demi-heure, via Mouzakitis (5e) et Gelson Martins (28e).

La Gantoise - Zulte Waregem

Répétition générale manquée pour les Buffalos. Nyssen et Erenbjerg ont inscrit les deux buts de la victoire pour Essevee. Avant de lancer leur saison en JPL, les hommes de Wouter Vrancken auront d'abord une échéance importante jeudi en coupe d'Europe face à Vikingur (lire ici).

Feyenoord - Cercle

Le Cercle de Bruges s'est incliné par le plus petit écart (1-0) à Rotterdam, sur le terrain d'entraînement du Feyenoord, entraîné par un certain Brian Priske.

AZ - Courtrai

Alors que la journée était déjà frustrante pour les supporters belges qui avaient fait le déplacement à Alkmaar (lire ici), la répétition générale a tourné au fiasco pour les Kerels qui se sont lourdement inclinés (3-0) face à l'AZ.