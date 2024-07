La première journée de Pro League a battu un triste record : "Finalement, c'est le téléspectateur qui est la victime"

Alors que les Jeux Olympiques viennent à peine de commencer et que nous n'avons pas encore oublié l'Euro (ainsi que la Copa America et le Tour de France), la Jupiler Pro League a déjà repris. Enfin : la compétition a-t-elle réellement commencé ?

Dans chaque stade, l'avis était unanime : le championnat a repris deux semaines trop tôt. Anderlecht, Club de Bruges, Union, Antwerp, La Gantoise, Genk : les meilleures équipes n'ont pas fait forte impression.

À la fin de la phase classique, il faudra voir quelle importance auront les deux points supplémentaires pris par La Gantoise, Anderlecht et l'Antwerp, ce week-end. Objectivement, il faut constater que les différentes équipes de la Jupiler Pro League n'étaient pas encore prêtes.

8 - Seuls huit buts ont été marqués lors de la première journée de la campagne 2024-25 de la Jupiler Pro League, le total de buts le plus bas lors d'une journée de match de la saison régulière de la @ProLeagueBE depuis la 23e journée en 2007-08 (également 8 buts). Départ lent. pic.twitter.com/dgmMHZoonV — OptaJohan (@OptaJohan) 28 juillet 2024

Et ce n'est pas illogique : la préparation était plus courte que jamais en raison des compétitions continentales. Était-il judicieux de reprendre la saison si tôt ? Ce week-end, seul Westerlo a inscrit plus d'un but.

Huit buts, un triste record

Seulement huit buts ont été marqués lors de cette première journée. La Jupiler Pro League a égalé le triste record de la 23e journée de la saison 2007-2008, qui avait aussi connu une journée de championnat à huit buts... alors que neuf rencontres étaient disputées (championnat à 18), contre huit aujourd'hui.

"Devons-nous vraiment commencer si tôt ? Nos clubs ne sont clairement pas prêts. Dans ce cas, qui en bénéficie ? Les deux clubs européens peut-être ? Le calendrier surchargé ne me semble pas une excuse : vous pouvez aussi jouer le mercredi", a prêché Jacky Mathijssen dans Het Laatste Nieuws.

Marc Degryse a également été critique. "Finalement, c'est le téléspectateur qui est la victime. Il paie l'abonnement pour suivre tous les matchs, mais se retrouve avec des rencontres d'équipes qui auront un tout autre visage dans un mois."

Ces équipes ont bien sûr aussi leurs torts. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait moins de matchs, mais faute d'accord, la formule actuelle a été conservée.