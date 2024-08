"Le Standard n'est pas prêt", mais quand le sera-t-il ? Ivan Leko en dit plus avant la réception de Bruges

Ivan Leko espère que ses joueurs rééditeront leur performance défensive de la semaine dernière, contre le Club de Bruges. L'entraîneur croate s'est aussi exprimé sur la première journée et les huit buts inscrits seulement par l'ensemble des équipes. Pour lui aussi, la compétition a repris trop tôt.

C'est une nouvelle rencontre compliquée qui attend le Standard, ce dimanche, contre le Club de Bruges. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko, une nouvelle fois, sera privé de plusieurs joueurs (lire ici). Toutefois, l'entraîneur croate entend répéter la performance réalisée à la Cegeka Arena.

"Il faut prendre les bonnes choses de ce match contre Genk. La bonne organisation, l'intensité, la mentalité. On peut encore faire mieux avec le ballon, en transition. Pour le moment, il est urgent de travailler la base. La mentalité, le fighting-spirit et la solidité défensive.", lançait-il en conférence de presse, vendredi.

"On espère un match un petit peu différent que la semaine dernière. C'est toujours différent quand on est à la maison, même si on connaît la qualité de l'adversaire. C'est la première équipe en Belgique pour le moment."

Le Standard n'est pas prêt... mais Bruges non plus, et les Rouches peuvent en profiter

La semaine dernière, huit buts seulement ont été inscrits par l'ensemble des équipes du championnat. Personne n'était prêt, et les entraîneurs n'ont pas manqué de le faire remarquer. Lorsqu'on lui pose la question, Ivan Leko estime, lui aussi, que la saison a repris bien trop tôt.

"C'est difficile pour tout le monde, la préparation a été très courte, avec très peu de repos pour les joueurs. Deux ou trois semaines seulement, après dix ou onze mois de championnat. Ce n'est pas assez, et surtout pour nous, puisqu'on a perdu quinze joueurs pendant l'été. Pour moi, avoir quatre ou six semaines de repos et une bonne préparation est un minimum. Généralement, les coachs parlent de six semaines."

"Les entraîneurs savent qu'ils ne peuvent commencer qu'à 60 ou 70% et que les premières semaines seront difficiles. Il n'y a eu que huit buts, le football n'était pas très intéressant, ni romantique. De notre côté, on espère être totalement prêt pour septembre ou octobre. Il faut encore ajouter quelques joueurs, apporter de la concurrence et travailler sur tous les points. On a encore besoin de quelques semaines de plus."