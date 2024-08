Une lutte acharnée entre clubs belges ? Trois grandes équipes de Pro League s'arrachent le même joueur

La Gantoise, Genk et l'Antwerp auront de nouveau de grandes ambitions dans le cadre de cette nouvelle saison. Les trois formations veulent rectifier le tir après un exercice 2023-2024 pouvant être considéré comme très moyen.

Cela passe par des transferts réalisés lors de ce mercato estival. Tandis que Genk a déjà pas mal recruté, La Gantoise et l'Antwerp se sont pour l'instant montrés assez discrets.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, La Gantoise s'est renseigné pour Hélio Varela, ailier gauche de 22 ans évoluant à Portimonense, au Portugal.

Genk et l'Antwerp resteraient quant à eux attentifs à l'évolution de la situation. Portimonense demanderait 3 millions d'euros pour l'international cap-verdien.

