Malgré le 6/6, des grosses critiques sur Anderlecht : "La qualité de jeu est médiocre, on ne peut pas remporter des titres en jouant comme ça"

Anderlecht a commencé sa saison par un 6 sur 6, mais tout le monde n'est pas encore convaincu. Le jeu des Mauves n'est pas encore à la hauteur et Philippe Albert l'a également remarqué.

Anderlecht a commencé la nouvelle saison avec un 6 sur 6, tout comme Westerlo, grâce à ses deux succès contre Saint-Trond et à l'Antwerp. Pourtant, les supporters bruxellois ne sont pas encore totalement satisfaits.

Le jeu proposé par leur équipe n'est pas à la hauteur. C'est ce qu'a également remarqué l'ancien joueur du club, Philippe Albert. "Ce premier match de championnat contre Saint-Trond, ce n'était quand même pas joli à voir," commence-t-il dans Het Nieuwsblad.

Contre STVV, Anderlecht s'en est très bien sorti grâce à un but de Mario Stroeykens. "La qualité du jeu est médiocre. Cela frustre les fans. Contre Saint-Trond, ils marquent dans le temps additionnel après un match où l'équipe n'a rien montré."

Philippe Albert très critique avec le début de saison d'Anderlecht, malgré les résultats

Mais le week-end dernier aurait aussi pu être complètement différent. "Contre l'Antwerp, Anderlecht a marqué sur deux cadeaux. En tant que supporter, on ne peut pas en être satisfait."

"On ne voit pas d'amélioration dans le jeu, l'attaque semble ne plus exister. Les supporters d'Anderlecht s'y connaissent en football et savent, eux aussi, que ce 6 sur 6 n'est que mathématique. Avec ce jeu, on ne peut pas remporter de titres. Cela ne donnera pas de résultats. Dans deux semaines, il y a déjà du football européen. Ils ne veulent pas se ridiculiser," conclut Albert.