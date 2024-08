Matija Sarkic, le gardien qui avait impressionné toute la Belgique, va recevoir un hommage de son club suite à son décès tragique

Alors qu'il avait impressionné tous les supporters belges quand la Belgique avait joué contre le Monténégro en match amical, Matija Sarkic est décédé peu de temps après cette rencontre. Un hommage va lui être rendu par son club lors du premier match de championnat.

Décédé tragiquement à l'âge de 26 ans le 15 juin dernier, Matija Sarkic sera commémoré par son équipe, explique The Sun.

Le joueur décédé d'un arrêt cardiaque recevra un hommage avant le match de Millwall contre Watford en EFL Championship. Le club dévoilera une fresque en l'honneur de l'ancien joueur, financée par le Millwall Supporters' Club.

À l'entrée des joueurs, un arbre commémoratif sera planté à la demande des anciens coéquipiers du Monténégrin. La famille de Sarkic sera accueillie sur le terrain avant le match.

Les Lions retirent également son maillot, le numéro 20, et un nouveau prix intitulé "Matija Sarkic Save of the Season Award" sera décerné à l'équipe première, à l'académie et aux Lionnes.

Matija Sarkic était connu chez nous pour avoir été formé au RSC Anderlecht, quittant le club en 2015 pour Aston Villa. International monténégrin, il aurait toutefois pu porter les couleurs de la Belgique s'il l'avait souhaité, ayant passé toute son enfance à Bruxelles.