L'académie d'Anderlecht se modernise : avec Peter Verbeke à la baguette, Neerpede prend un tout autre visage

Le centre de formation d'Anderlecht a pris un nouveau virage après le départ de Jean Kindermans. Peter Verbeke, avec Mikkel Hemmersham et Henk Mariman, détient désormais les clés du développement des jeunes. Une modernisation est en cours.

Peter Verbeke joue un rôle crucial à Anderlecht en tant que responsable des jeunes et de l'innovation. Il axe son travail sur l'exploitation maximale des qualités des jeunes joueurs de Neerpede.

Sous sa direction, plusieurs mesures ont été mises en place, telles qu'une interdiction de smartphone une demi-heure avant et après les entraînements et les matchs, une collaboration avec un nutritionniste pour les équipes de jeunes, et le déploiement de quatre entraîneurs par équipe pour un suivi individuel. En outre, des partenariats avec des entreprises externes ont été établis, selon Het Nieuwsblad.

Anderlecht modernise son centre de formation et s'inspire des plus grands

Un des partenaires est Hylyght, une entreprise dans laquelle Jan Vertonghen a investi et qui est spécialisée dans la prévention des blessures. Smart Mind offre un accompagnement psychologique aux jeunes joueurs, tandis que BrainsFirst mesure l'intelligence de jeu grâce à des tests cognitifs pour identifier les talents.

Verbeke, inspiré par les exemples de Lamine Yamal et Pedri, se concentre sur les méthodes espagnoles d'intelligence de jeu et de créativité cognitive. Cette approche aide les joueurs à mieux voir les espaces et à trouver des solutions rapidement. Un axe sur lequel Anderlecht veut beaucoup travailler, dès le plus jeune âge.

En plus des talents comme Jeremy Doku et Julien Duranville, Verbeke cherche également à exploiter davantage les joueurs cognitivement forts, qui pourraient être moins remarqués physiquement. Cette focalisation sur le développement à la fois physique et mental pourrait aider Anderlecht à pérenniser le succès de son académie, voire le rendre encore plus important.