Nicky Hayen utilise déjà le "mot interdit" : Bruges n'est pas serein

Le Club de Bruges n'a pris qu'un point sur 9. L'euphorie d'un titre miraculeux semble oubliée et Nicky Hayen a même utilisé un mot habituellement interdit.

"Crise" : le mot a été prononcé. Après trois journées de championnat et alors qu'il fêtait son titre de champion de Belgique totalement inespéré il y a un peu plus de deux mois à peine, le Club de Bruges serait donc d'ores et déjà en "crise".

Du moins à en croire les propos de Nicky Hayen, en conférence de presse après la défaite sur la pelouse du Racing Genk ce dimanche (3-2). "Oui, c'est désormais la crise au Club. Nous restons calmes, nous travaillons dur, mais c'est bien en-dessous du niveau requis de Bruges", reconnaît l'entraîneur des Blauw & Zwart dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Bruges et Hayen sous pression

"J'en suis conscient. Nous allons devoir relever le niveau dans les semaines à venir. Cela s'améliore, mais nous voulons accompagner cela de meilleurs résultats et ce n'est pas le cas actuellement", regrette Nicky Hayen.

Pour le coach du FC Bruges, l'attitude a fait la différence : "Quand vous voyez la façon dont Genk s'est battu à 0-2 pour revenir au score, c'est cela qui nous fait défaut actuellement", souligne-t-il encore. "Il faut qu'il y ait des leaders dans notre équipe et qu'ils restent concentrés".

Avec ce 1/9, le Club de Bruges a connu son pire début de saison depuis 60 ans (lire ici). Hayen, maintenu dans ses fonctions grâce à son travail en Playoffs qui a mené au titre, est déjà sous pression et n'aura plus beaucoup droit à l'erreur...