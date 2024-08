Marc Coucke, responsable de la disparition du KV Ostende ? Le propriétaire d'Anderlecht se défend

Le KV Ostende n'est plus. Le club a disparu suite aux problèmes financiers de son nouveau propriétaire, mais beaucoup pointent du doigt Marc Coucke.

Marc Coucke n'avait pas encore officiellement réagi à la disparition du KV Ostende, club dont il a été le président emblématique pendant de longues années avant de rejoindre Anderlecht. Le club n'a pas survécu sur le moyen terme au départ de Coucke, Paul Conway, le nouveau propriétaire, finissant par accumuler les dettes et mettre la clef sous la porte.

Coucke est notamment très critiqué pour être parti juste après avoir lancé la construction d'une nouvelle tribune, que certains voient comme la source de tous les soucis du KVO. "Ca n'a rien à voir. Ils se cherchent juste un bouc émissaire", affirme Marc Coucke dans l'émission Café Congé de Play4.

"C'est devenu de bon ton de tout me mettre sur le dos. Mais je crois que j'ai toujours fait partie de la solution, pas du problème", continue-t-il. "Bien sûr, je comprends les Ostendais, qui ont vécu des moments fantastiques, et d'un coup, ont dû se dire qu'ils n'étaient plus assez bien".

Coucke n'était plus le bienvenu à Ostende

Mais le propriétaire du RSC Anderlecht vit mal ces critiques, lui qui a tout donné pour le club côtier durant plusieurs années. "Ce n'est vraiment pas agréable à entendre", reconnaît-il. "J'écoute toujours les critiques, mais ça, je ne pouvais plus le gérer".

On se rappelle notamment que lors des déplacements du Sporting à Ostende, Marc Coucke n'était plus le bienvenu en tribunes. "La moitié des Ostendais disaient "Nous préférerions ne pas le voir venir"... J'aurais vraiment voulu que le club évolue différemment, mais ce n'était plus entre mes mains. Malheureusement, le KVO n'a plus eu de bon propriétaire après moi", conclut-il.