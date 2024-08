Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Doue - Nonge

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Doue - Nonge

L'Antwerp n'est pas seul sur le coup : un club anglais se positionne pour cet espoir belge de la Juventus

Joseph Nonge a effectué ses débuts avec l'équipe première de la Juventus la saison passée. Mais il pourrait aller chercher du temps de jeu ailleurs cette saison. (Lire la suite)

Anderlecht et l'Union à la lutte pour une pépite belge mise de côté par son club ?

Cela devait être la saison de l'explosion pour Ayanda Sishuba avec le Racing Lens, mais ce sera probablement plutôt celle du départ. Le milieu créatif belge a été écarté du noyau A par Will Still... et plusieurs clubs belges semblent flairer le bon coup. (Lire la suite)

Kompany passe à côté d'une cible : c'est le PSG qui rafle la mise

Désiré Doué ne rejoindra pas le Bayern Munich. Le prodige du Stade Rennais va en effet signer au Paris Saint-Germain. (Lire la suite)