Vincent Kompany "chaperonné" lors de ses conférences de presse ? La drôle de décision du Bayern Munich

Le Bayern Munich veut que Vincent Kompany puisse se concentrer à 100% sur le terrain et le football, et tient donc à écarter de lui toute question extrasportive. C'est du moins ce que l'on semble devoir comprendre d'une drôle de décision prise par le club bavarois.

En effet, Sky Sports Germany révèle que cette saison, le Bayern prévoit de temps à autre d'envoyer Vincent Kompany en conférence de presse accompagné de Max Eberl et Christoph Freund, le président et le directeur sportif du club.

Eberl et Freund étaient présents aux côtés de Kompany lors de sa conférence de presse de présentation. Cette fois, ils pourraient accompagner le coach belge afin de répondre eux-mêmes aux questions concernant les transferts, les contrats et l'extrasportif.

Une initiative qui "n'a pas été prise depuis longtemps", précise Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Germany, et qui a été discutée pendant longtemps en interne.

🚨🔴 Important change at FC Bayern: In the future, Max Eberl and Christoph Freund will regularly join Vincent Kompany at press conferences whenever possible!



This hasn’t happened in a long time and has been frequently discussed internally.



