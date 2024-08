Vincent Kompany n'est pas le "tyran" parfois dépeint dans les vidéos : comment Vince The Prince a déjà gagné la confiance des cadres du Bayern

Avant même qu'un seul ballon officiel ne soit frappé, Vincent Kompany a déjà fait taire les critiques après sa nomination au Bayern Munich. Les journalistes qui suivent le Rekordmeister et ont des liens étroits avec le vestiaire confirment : "En peu de temps, il a gagné le soutien des joueurs vedettes."

Ces dernières années, peu de choses se sont passées au Bayern sans que cela fuite dans la presse. Tout comme à Anderlecht, Vincent Kompany y a mis fin. Chez les Mauves, les joueurs savaient qu'ils ne passeraient pas une bonne journée si leur entraîneur découvrait des fuites des discussions du vestiaire.

Le fait qu'il ait pu réaliser ça avec un groupe de jeunes était encore logique. Mais au Bayern, il y a beaucoup plus de personnalité dans le vestiaire. Cependant, après une saison mouvementée, les Bavarois ont vite compris que Kompany a un plan. La première chose que Vince the Prince fait en arrivant dans un club est de créer une équipe solide et soudée.

Kompany ne cherche pas à se faire des amis dans son effectif

Il se met à part. Kompany ne cherche pas à être le meilleur ami de ses joueurs, le rôle est plutôt pour ses adjoints. Craig Bellamy était essentiel à cet égard à Anderlecht, tout comme Floribert Ngalula.

Ce dernier est également présent au Bayern et il est dit qu'il est déjà l'épaule réconfortante vers laquelle les joueurs peuvent se tourner avec leurs préoccupations. Kompany n'a aucun problème à être le méchant pour certains.

C'est l'une des choses que Pep Guardiola lui a inculquées. Guardiola est chaleureux, mais aussi sévère lorsque ses joueurs ne font pas ce qu'il demande, ou s'ils vont à contre-courant. Vous ne voulez pas avoir le Catalan contre vous.

Ces vidéos à Anderlecht et Burnley, où Kompany se montre très dur avec ses joueurs, ne révèlent pas tout. L'ancien Diable peut rire et plaisanter, tant que tout le monde fait ce qu'il doit faire. Mais s'il voit l'un de ses joueurs dévier de la voie, attendez-vous à une réprimande.

Il n'est pas le tyran que certains imaginent sur les réseaux sociaux. À Munich, on sait désormais à qui on a affaire. Contre Tottenham, on a déjà pu voir comment Kompany voulait que le Bayern joue, et ça nécessite beaucoup de discipline.

Faites vos jeux !

C'est comme une chaîne avec un maillon faible. Si l'un ne fait pas ce qu'il faut, tout le système s'effondre. C'est pourquoi il est essentiel pour Kompany que tout le monde avance dans la même direction et que ses joueurs croient en ce qu'ils construisent.

La vérité se trouve comme toujours sur le terrain. Kompany devra gagner cette saison. Idéalement aussi la Ligue des Champions, dont la finale se jouera à l'Allianz Arena. Mais des joueurs comme Harry Kane et Thomas Müller sont déjà à ses côtés. Les premiers pas ont été faits... Alors, Kompany, champion d'Allemagne et/ou champion d'Europe ? Faites vos jeux !