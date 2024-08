Jean Butez toujours bloqué à l'Antwerp : Anderlecht semble maintenant loin, un autre club change de cible... l'Angleterre désormais en pôle ?

Jean Butez n'a pas encore quitté l'Antwerp, et le temps commence à presser. Anderlecht a changé de cible, l'Ajax Amsterdam aussi, et le portier français doit désormais trouver une autre solution.

Jean Butez n'a toujours pas trouvé de nouvel employeur, lui qui a vu Senne Lammens prendre la place de titulaire entre les perches de l'Antwerp. L'intérêt du RSC Anderlecht s'est considérablement refroidi, d'autant que les Mauves ont changé de cible.

Cependant, il reste de l'intérêt pour le portier français du Great Old. Le journaliste belge Sacha Tavolieri indiquait encore en début de semaine que l'Ajax Amsterdam était également intéressé.

Les Ajacides avaient déjà contacté Jean Butez, pour entamer les premières discussions. Cependant, un déménagement à la Johan Cruyff Arena ne semble pas à l'ordre du jour, puisque les Amstellodamois ont changé de cible.

Encore un coup dans l'eau pour Jean Butez, qui se cherche désespérément un nouvel employeur

Selon les dires de Voetbal International, c'est Andries Noppert, l'actuel gardien du SC Heerenveen, qui devrait rejoindre le club. Cela signifierait donc la fin de la rumeur "Jean Butez à l'Ajax."

Si Butez est toujours dans le noyau du Matricule 1 le 7 septembre prochain, il pourrait passer une première partie de saison blanche, puisque Senne Lammens semble confirmé et déjà, presque, indéboulonnable. Le Français doit donc partir, veut partir et cherche une autre porte de sortie : Leicester City l'aurait placé sur sa liste, sans plus, pour le moment.