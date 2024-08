Quels sont les plans d'Anderlecht dans cette fin de mercato ? Jesper Fredberg dévoile sa stratégie

Pour Jesper Fredberg, l'été est chargé. Certains joueurs ont dû être remplacés et d'autres doivent encore l'être, mais cela prend du temps. Le Danois prévoit que cela va devenir encore plus chargé et partage la frustration des supporters d'Anderlecht.

Anderlecht a déjà effectué plusieurs transferts, mais n'a pas encore fait venir de grands noms cet été. La fin du marché des transferts va être agitée en Europe, prédit Jesper Fredberg dans les colonnes du Nieuwsblad.

“Oui, cela va être très mouvementé. Ce marché des transferts a démarré trop lentement. Il n'y a pas autant d'argent en circulation que la saison dernière. Le marché français, par exemple, est complètement bloqué, beaucoup de choses ont été reportées à cause de l'Euro, on sent que le contrat des droits TV a moins rapporté. Il est donc aussi plus difficile de vendre des joueurs.”

Il y a de l'argent, mais il n'est pas dépensé

Anderlecht a fait une bonne affaire avec la vente de Zeno Debast. Ainsi, le club bruxellois a encaissé 15 millions d'euros sur son compte en banque. Jusqu'à présent, seul de l'argent a été dépensé pour Jan Carlo Simic. Toutes les autres renforts sont arrivés gratuitement.

“J'aimerais vraiment dépenser de l'argent", réagit Fredberg. "L'important est cependant que nous tirions le meilleur parti des ressources financières disponibles. Le plus facile serait de recruter un milieu de terrain et un ailier maintenant, puis de se reposer. Mais sont-ils les bons joueurs ? Nous voulons des gars qui peuvent nous aider à court et à long terme.

"Nous avons payé pour Simic car c'est un joueur pour le futur. Augustinsson a un impact immédiat, tout comme Thomas Foket qui connaît le championnat belge... Ce sont des opportunités”, explique Fredberg.

La patience est une vertu

Selon Fredberg, les supporters d'Anderlecht doivent encore faire preuve de patience. Anderlecht a sa liste prête, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles certains joueurs ne peuvent pas encore être recrutés. La principale étant bien sûr financière.

“Certains joueurs que nous voulons ne peuvent pas encore signer maintenant, car leurs clubs ne veulent pas les laisser partir. Ou ce n'est pas encore financièrement possible pour nous actuellement. Nous préférons recruter nos cibles prioritaires et c'est pourquoi il est parfois préférable d'attendre encore 14 jours."

"Le fait que le marché des transferts commence si tard est ennuyeux. Je n'aime pas non plus attendre, mais à la fin, cela pourrait être un avantage pour recruter certains joueurs.”