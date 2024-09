Anderlecht doit agir rapidement, car en l'état actuel, le niveau d'un joueur clef ne risque pas de s'améliorer

Anders Dreyer n'a pas encore eu l'impact attendu cette saison. Après cinq matchs, ses statistiques sont remarquablement vides : aucun but, aucune passe décisive, et même pas de grosses occasions créées pour ses coéquipiers.

Anders Dreyer a toujours été très critiqué pour son manque d'implication dans le jeu, son apparente nonchalance et sa lenteur proverbiale, que même Brian Riemer n'essaie pas de relativiser. Mais le Danois avait pour lui des chiffres hallucinants.

Cette saison, c'est le néant : aucun but, aucun assist. Et dans le jeu, c'est toujours le même Dreyer. Autant dire que le RSCA joue presque à 10. On peut bien sûr souligner le fait qu'en raison de l'Euro, le Danois a eu très peu de vacances et est donc physiquement usé.

Mais même Riemer, qui adore Dreyer, l'a indirectement ciblé en déclarant ce dimanche que "certains joueurs doivent sérieusement hausser leur niveau de jeu". Parmi les joueurs visés, Mats Rits, probablement, mais Anders Dreyer n'y échappe certainement pas.

Dreyer haussera-t-il seul son niveau ?

La rumeur Feyenoord est passée aussi vite qu'elle est venue, et Dreyer, qui n'a jamais écarté un départ, devrait sauf énorme surprise rester au RSCA. Peut-être qu'une fois la page d'un transfert tournée, le Danois haussera son niveau de jeu. Mais l'absence de concurrence ne l'y pousse pas.

Contrairement à un Rits, qui a de la concurrence et a encore vu débarquer Dendoncker, Anders Dreyer est - pour le moment - assuré de sa place dans le onze. Jesper Fredberg n'a presque plus le temps de lui amener un concurrent, mais s'il n'y parvient pas, que faire ? Espérer, probablement...