Les clubs belges sont passés à côté de la pépite Mbangula : "Anderlecht n'a pas vraiment essayé de me retenir"

Samuel Mbangula explose en ce moment à la Juventus, mais comment se fait-il qu'un tel talent n'ait pas reçu sa chance en Belgique ? L'international U21 est revenu sur son parcours.

Samuel Mbangula s'est présenté ce mardi à Tubize face à la presse, en amont de la rencontre des Espoirs au Kazakhstan pour les qualifications de l'Euro U21. Et si, désormais, il attire naturellement les regards après son début de saison tonitruant à la Juventus, il n'a pas eu autant de chance en Belgique.

Dès ses 16 ans, il se lançait dans le grand bain de l'étranger et rejoignait la Vieille Dame. "C'est vrai que c'est jeune, mais quand tu as un rêve et que tu as l'opportunité de le réaliser, tu te lances directement", entame Mbangula. "Je suis quelqu'un de déterminé. Mais je ne dirais pas que je n'ai pas douté, douter est naturel et est une bonne chose car ça te permet d'être concentré sur l'objectif à accomplir".

Mbangula n'a pas hésité à quitter la Belgique, car tout ne se passait pas comme espéré. "À Bruges, déjà, ça ne se passait pas au mieux au niveau de ma scolarité. Je suis passé de la 6e primaire en français à la secondaire en néerlandais et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça n'a pas été aussi bien que je l'espérais", explique-t-il. Samuel Mbangula est francophone, et s'il comprenait les questions en néerlandais de nos confrères, il se sentait plus à l'aise d'y répondre en français.

La Juventus, comme Cristiano Ronaldo

"Qui plus est, sur le plan du football, je n'ai pas reçu les opportunités que j'espérais non plus. J'ai signé à Anderlecht pour me rapprocher de ma famille et pour faciliter ma scolarité", continue l'ailier de la Juve. C'est là que le club italien viendra le chercher, et le RSCA ne le retiendra pas.

© photonews

"Est-ce que le RSCA m'a fait de grosses offres salariales ? Il faudrait demander à mon agent (sourire). Non, disons que le club n'a pas fait tous les efforts pour m'empêcher de partir, et ça m'allait bien comme ça", reconnaît Mbangula. La Juventus l'attirait pour, entre autres, une raison : c'était à l'époque le club de Cristiano Ronaldo.

Si je peux avoir un dixième de la carrière de Cristiano Ronaldo, je signe !

"Oui, ça a joué dans mon choix", concède-t-il. "Sur le plan du professionnalisme, Ronaldo est l'une de mes idoles. Pouvoir dire que j'allais jouer dans le club de CR7, c'était quelque chose. Avoir ne serait-ce qu'un dixième de sa carrière, tu signes. Je l'ai brièvement croisé... en tant que ramasseur de balles (rires). Mais j'en suis déjà très content".

Le Samuel Mbangula d'aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec celui qui a quitté la Belgique. "C'est vrai qu'on me présentait comme nonchalant, et que j'ai corrigé cela. Certains diront que je le suis encore, mais c'est juste ma façon d'être, je ne le suis plus du tout sur le terrain. Quand tu arrives à la Juve, tu n'as pas le choix, tu dois gommer cela".