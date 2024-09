Brian Riemer répond aux critiques...et aux supporters : "Quand je suis arrivé ici, le club était en feu et était 14e"

Les récents résultats du RSC Anderlecht ne rassurent personne. Surtout pas les supporters, qui réclament le départ de l'entraîneur, Brian Riemer.

Après la défaite face à Genk ce mardi soir, les supporters d'Anderlecht ont laissé exploser leur frustration, scandant des "Riemer buiten" qui ont résonné dans le Lotto Park.

Il devient de plus en plus évident que le poste du Danois est menacé. Alors que Mats Rits et Colin Coosemans ont tenu à soutenir leur coach, le principal intéressé s'est exprimé en conférence de presse. Il a tenu à rappeler le travail réalisé depuis son arrivée.

"Quand je suis arrivé ici, le club était en feu et était 14e. C'était un moment très difficile pour le club, il y avait beaucoup de travail. Je pense que la saison dernière, la perception a été un peu trompeuse. Si je regarde le nombre de points amassés et ce qui a été réalisé sur les 18 derniers mois, il y a beaucoup de choses dont je suis responsable."

Brian Riemer sous pression ? Le coach d'Anderlecht répond

"Le travail à l'entraînement, la culture que j'imprègne aux joueurs, la solidarité, tenter de ramener l'équipe au sommet...Cela a été un voyage très positif. C'est sur cela que je me concentre actuellement", a continué Brian Riemer.

"Tout n'est pas à jeter, non. Nous avons perdu notre premier match de la saison. Je ne dis pas que tout va bien. Je prends vraiment la situation au sérieux. Je suis au courant du travail, des choses à améliorer. Mais c'est un processus."

Il a ensuite évoqué les critiques des supporters. "Ils ont le privilège de dire ce qu'ils veulent. Je veux donner des victoires et du beau jeu aux supporters. J'ai un travail ici : je fais de mon mieux. Je garantis que je resterai concentré, tant que je serai un entraîneur de football."

"Si je sens qu'il y a un couteau sous ma gorge avant le match contre Charleroi ? J'ai un travail ici. Je veux me juste me concentrer là-dessus et faire de mon mieux. Je ne veux pas penser au reste. J'aime ce club, je donne ma vie pour Anderlecht."